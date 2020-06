blacklivesmatter, il sindaco Bucci difende Cristoforo Colombo: “Fu un leader coraggioso”

Genova. Simbolo di genocidio e di schiavismo, per chi oggi manifesta nelle piazze di tante città del mondo, come altri personaggi storici legati in un modo o nell’altro al colonialismo. Per questo in diverse città degli Stati Uniti le statue di Cristoforo Colombo sono state abbattute.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha scelto di intervenire sulla questione con un post su Facebook: “Leggo in questi giorni di statue dedicate a Cristoforo Colombo che, negli Stati Uniti, vengono incendiate, imbrattate, divelte o decapitate. Persone che lo additano come assassino e razzista.

Già un paio di anni fa, intervenendo su fatti analoghi, parlai di Cristoforo Colombo come di un’autentica risorsa per la civiltà europea e poi per quella americana, un leader coraggioso che ha compiuto con successo quello che tanti altri avrebbero voluto fare”.

