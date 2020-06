Difesa del suolo, Giampedrone risponde al sindaco di Sant’Olcese

Genova. “Il sindaco di Sant’Olcese cita una grande emergenza dell’autunno scorso che ha avuto come monte danni per il patrimonio pubblico 500 milioni (e lo Stato ne ha riconosciuti solo 100 per coprire le somme urgenze), ma è doveroso segnalare che in un’emergenza regionale di queste dimensioni il suo comune ha presentato schede di somme urgenze per una cifra complessiva di interventi pari a 60mila euro, delle quali 41mila sono stati già approvati con Decreto del Commissario delegato per l’emergenza maltempo Toti e in attesa di rendicontazione da parte del Comune, 18mila risultano invece sospesi, con richiesta di integrazione da parte del dipartimento nazionale e quindi in attesa di riscontro da parte dell’Ente. Niente di paragonabile comunque ai danni che hanno purtroppo patito negli stessi giorni altri comuni della liguria”. “Per quanto riguarda i 170mila euro riferiti all’emergenza dell’autunno 2019 trattasi di schede che al momento non trovano copertura da parte del Governo, che ha erogato somme sufficienti solo per ripianare il 100 per cento delle somme urgenze nonostante le richieste della Regione”.

Così risponde l’assessore Giampedrone alla lettera aperta diffusa oggi dal sindaco di Sant’Olcese Armando Sanna.

... » Leggi tutto