Il “Protocollo Attuativo” cancella le attività estive delle società dilettantistiche

Sono diverse le società liguri e genovesi in particolare che hanno deciso di rimandare o addirittura annullare i camp estivi dedicati ai giovani a causa del “Protocollo Attuativo” che costringe le società dilettantistiche a misure restrittive per contenere il Covid 19.

Fra i club che guidano la “protesta pacifica”, ovvero una rinuncia, c’è il Bogliasco: “Applicando criteri di buon senso abbiamo ritenuto che i requisiti stabiliti non debbano essere tenuti in considerazione per la programmazione delle attività della prossima stagione sportiva, altrimenti dovremmo già adesso alzare bandiera bianca, sia per motivi di sostenibilità economica e sia soprattutto per le modalità con cui si dovrebbero svolgere le attività sul campo, che poco avrebbero a che fare con il nostro amato sport dal punto di vista tecnico e di socializzazione dei ragazzi”.

