L’Ospedaletti Calcio guarda al futuro, Espinal: «La nostra ambizione più grande? Essere punto di riferimento per ragazzi»

Ospedaletti. In casa Ospedaletti si sta lavorando senza sosta in ottica 2020/2021. La società orange sta allestendo lo staff tecnico che guiderà le selezioni giovanili alla ripresa del campionato e, dopo la conferma di mister Andrea Caverzan, anche la prima squadra sta prendendo forma tra riconferme e nuovi arrivi.

In attesa del tanto amato calcio giocato, abbiamo incontrato Josè Espinal, colonna della prima squadra e figura di riferimento per l’Ospedaletti dal settore giovanile ai calciatori più ‘grandi’. Il matrimonio tra Josè Espinal e l’Ospedaletti dura ormai da cinque anni e proseguirà ancora in futuro mettendo sempre al centro la crescita dei calciatori e degli uomini di sport del futuro.

... » Leggi tutto