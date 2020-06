Meeting Città di Savona: sfida Vallortigara-Trost nel salto in alto

Savona. Manca un mese alla nona edizione del meeting Città di Savona – Memorial Giulio Ottolia: giovedì 16 luglio (in diretta RaiSport dalle ore 17:45 alle ore 19:15) al centro sportivo della Fontanassa sarà una sorta di campionato italiano assoluto anticipato nel salto in alto femminile. La specialità, una novità rispetto alle ultime edizioni del memorial Ottolia, attende nel cast tutte le migliori specialiste italiane, impegnate nel primo contest di livello internazionale dopo il lockdown (la riunione di Savona, allestita da CUS Savona e CUS Genova, è stata promossa nel circuito FIDAL TOP) alla caccia del Trofeo Noberasco, che verrà celebrato da una madrina d’eccezione come Sara Simeoni, nell’alto campionessa olimpica a Mosca 1980 e primatista del mondo con 2.01.

Elena Vallortigara (CS Carabinieri), vicentina di Schio laureata in psicologia, è stata l’ultima grande protagonista azzurra prima che il tornado Covid-19 spazzasse via il carnet delle competizioni: ai campionati italiani assoluti indoor lo scorso 23 febbraio conquistò la sua quarta maglia tricolore assoluta in carriera (la terza al coperto) con la misura di 1.96, standard olimpico per i Giochi di Tokyo 2020 nel frattempo “traslati” al 2021. Dopo una carriera giovanile luminosa (bronzo mondiale Under 18 nel 2007 quando di anni ne aveva ancora 15 e poi ancora terza ai Mondiali Under 20 tre anni dopo), Vallortigara ha vissuto un lungo periodo di stallo rialzando prepotentemente la testa nel 2018, quando in un pomeriggio magico a Londra seppe salire a 2.02, seconda italiana di sempre dopo Antonietta Di Martino.

