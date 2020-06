Ospedali ai privati, dal Tar bocciatura imbarazzante: Toti riveda la sua politica sanitaria

Le motivazioni con cui il Tar ha bocciato l’aggiudicazione ai privati dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte risultano davvero imbarazzanti per il presidente Toti e la sua giunta.

La bocciatura dell’affidamento all’Istituto Galeazzi si basa in larga parte su previsioni del tutto inattendibili per quanto concerne l’afflusso di pazienti a Cairo e Albenga dalle zone limitrofe, come il Piemonte, ma addirittura da Milano e dal Sud Italia. Alcune frasi del Tar: “Non si comprende quale tipo di incentivo potrà ‘dirottare’ i pazienti da una struttura di lunga e collaudata esperienza (quella di Milano, ndr), facilmente raggiungibile e ubicata in una metropoli di livello europeo, a strutture periferiche di difficile accessibilità e dotate di strutture inevitabilmente maggiormente datate“. Insomma, su Milano contro Cairo e Albenga non può esserci partita. Queste considerazioni fanno cadere i conti economici su cui si basa l’affidamento, rendendoli del tutto inattendibili.

