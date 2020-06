Ospedali ai privati, Viale non arretra: “Confermo il ricorso. Il Tar boccia il potenziale del savonese, non ci sto”

Cairo/Albenga. “Lei le ha lette le motivazioni della sentenza?”. Si presenta così, con un pizzico di spavalderia, Sonia Viale in conferenza stampa. L’assessore regionale alla sanità, al giornalista che le chiede cosa farà la Regione dopo la sonora bocciatura del Tar al piano presentato dall’Istituto Galeazzi, risponde con una domanda da cui trapela l’intenzione di non arretrare di un solo passo nell’iter che dovrebbe portare alla gestione privata degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga.

“Io, ovviamente nel rispetto dell’autonomia e indipendenza della magistratura, non mi permetto di dire qualcosa di più – esordisce – ma ci sono alcuni aspetti della sentenza che attengono alla valutazione della potenzialità economica di un territorio, aspetti che non riguardano la sanità ma relativi alla capacità di attirare i parenti e i visitatori in una città come Milano. E’ chiaro che su questo aspetto non posso che essere assolutamente contraria, perché ritengo che tutto il territorio savonese, quello di Albenga e la Valbormida, siano dei luoghi da sempre e tradizionalmente meta di turisti, di villeggiatura e anche investimenti economici”.

