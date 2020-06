“Rimuovete la statua del generale Massena da Nizza”, la richiesta del Movimento Neoborbonico al sindaco Estrosi

Ventimiglia. Durante questi giorni di dibattiti su statue e rimozioni, il Movimento Neoborbonico ha inviato al sindaco di Nizza, Christian Estrosi, la richiesta di rimuovere la statua del generale Andrea Massena nella sua bella piazza o di “integrarla” con una lapide che ricordi le migliaia di vittime soprattutto lucane e calabresi della repressione durante l’invasione del Regno di Napoli nel 1806.

«Al di là della richiesta internazionale – spiegano dal movimento culturale che nasce per ricostruire la storia del Sud e con essa l’orgoglio di essere meridionali – vogliamo mettere in evidenza le drammatiche analogie tra quei massacri e quei saccheggi e quelli subiti dalle stesse popolazioni meridionali durante il 1799 (sempre ad opera dei francesi) e durante la stessa unificazione italiana, drammaticità ed analogie mai evidenziate dalla storiografia ufficiale che da sempre celebra quelle invasioni in maniera del tutto unilaterale e parziale nel segno di una retorica giacobina e risorgimentalista ormai superata da studi sempre più documentati e diffusi».

