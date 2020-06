Savona Calcio, tutto tace

Savona. Era il 15 giugno 2019. Un anno fa Roberto Patrassi e i legali Sergi e Bignami Suardi si presentavano in una conferenza stampa al Mare Hotel di Zinola, quali rappresentanti di una fantomatica cordata imprenditoriale milanese. Un rilevante gruppo, si diceva, impegnato nel campo dell’efficientamento energico, intenzionato a risollevare le sorti del Savona FBC.

Nel frattempo, come è noto, molte cose sono cambiate e diversi nodi venuti al pettine. Il presidente in pectore si era dimesso a ottobre. Sergio Sgubin, chiamato in dicembre ad amministrare le poche risorse disponibili, si è anch’egli defilato in sordina un mese più tardi. La notizia è stata resa pubblica solo a inizio maggio. La massima carica dirigenziale resta quindi vacante.

