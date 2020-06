Valletta Cambiaso riparte dal torneo Fit Tpra

Valletta Cambiaso torna ad ospitare il mondo del tennis genovese. Il 27 e 28 giugno infatti il suggestivo campo in terra rossa sarà il teatro del torneo Fit Tpra nella sua tappa ligure. Si torna a giocare quindi dopo lo stop dovuto al Covid 19 e lo si fa alla grande con ben tremila punti in palio per i giocatori.

Le categorie saranno il singolare maschile limitato 4.4, singolare femminile limitato 4.2 e doppio maschile, femminile e misto limitati 4.2. Il Circolo che organizza l’evento ha reso note le indicazioni dovute al contenimento del virus:

