Caos autostrade, il piano anti ingorghi non arriva ma Toti smorza i toni: “Nessun ultimatum”

Genova. “Non si fa un ultimatum tra enti pubblici, non è un tema risolvibile in tre ore”. Il presidente Giovanni Toti getta acqua sul fuoco. Il piano di Autostrade e ministero dei trasporti per evitare il caos sulla rete ligure non è arrivato “entro 48 ore“, così come una nota ufficiale della Regione chiedeva al termine del vertice allargato di lunedì sera. Un vero e proprio ultimatum su cui ora il governatore smorza i toni per evitare di andare allo scontro.

“Nessuna novità”, risponde Toti in conferenza stampa. In giornata i tecnici del ministero e quelli della concessionaria si sono confrontati per mettere a punto i dettagli di quella che dovrebbe rappresentare una tregua, un compromesso tra la sicurezza prioritaria per il Governo e le esigenze di chi ogni giorno “non sa se troverà le gallerie chiuse o aperte”, ha rimarcato ancora Toti durante la giornata.

... » Leggi tutto