Caos autostrade, nuovi cantieri sulla A10: domani si viaggia a una corsia fino ad Arenzano

Genova. Proseguono le ispezioni sulle gallerie della rete autostradale ligure col rischio di chiusure prolungate in caso di criticità che richiedano lavori urgenti. La prossima notte (tra il 17 e il 18 giugno) sarà di nuovo chiusa la A10 tra l’allacciamento con la A26 e il casello di Arenzano, in direzione Savona.

Anche in caso di riapertura nei tempi previsti, domani sulla A10 sarà comunque una giornata di disagi. A causa dei lavori sulla frana dello scorso autunno tra Arenzano e Varazze, tra le 9.00 e le 19.00 il traffico in direzione Ponente verrà deviato sulla carreggiata opposta tra i chilometri 26 e 19, con riduzione a una corsia per senso di marcia. Per questo motivo non si potrà uscire al casello di Arenzano arrivando da Genova: in alternativa si consiglia Varazze.

