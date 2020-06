Controlli e manutenzioni sulle autostrade, gli interventi di stanotte

Liguria. La direzione del l tronco di Genova di Autostrade per l’Italia rende noto il programma delle chiusure per lavori nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno. Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare questa pagina.

Sono chiuse in modalità continuativa: sulla A10 Genova-Savona le stazioni di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova e di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova; sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce la stazione di Masone in entrata.

