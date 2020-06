Coronavirus, Bassetti: “Una possibile ondata in autunno non sarà come a marzo, spiace per i catastrofisti”

Liguria. Ottimismo con la previsione che non ci sarà una seconda ondata simile a quella di marzo, anche se bisognerà impararare a convivere con il Covid ed essere pronti ad affrontare nuovi casi nel prossimo autunno. Lo scrive su Facebook Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino, che ha fatto il punto sulla situazione sanitaria legata al Coronavirus anche alla luce di nuovi farmaci che sembrano dare speranza nella cura dei malati, riducendo la mortalità.

“Sta continuando la rapida discesa dei casi ospedalizzati di Covid-19 sia in rianimazione sia negli altri reparti – scrive Bassetti – con numeri così bassi, che non si vedevano dai primi di marzo. Non dimentichiamoci che ciò che ha fatto giustamente paura al sistema sanitario italiano, in quei giorni di fine inverno, erano i ricoveri ospedalieri, fatti di casi di soggetti altamente sintomatici e gravi, che hanno continuato a crescere fino ai primi di aprile.I nuovi contagi degli ultimi giorni, fatti per lo più da asintomatici, preoccupano meno, molto meno, anche se devono avere ovviamente una giusta attenzione da parte del sistema di prevenzione”.

