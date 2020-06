Disastro autostrade in Liguria, Senarega (Lega): «Sindaci si ribellino e portino compatti la voce dei concittadini a Roma»

Genova. «Stamane si sono nuovamente registrate code: 10 chilometri tra Nervi e Recco e 10 chilometri tra Lavagna e Rapallo. Non solo il Ponente e il nodo genovese, ma anche il Levante in ostaggio del Mit e di Autostrade a causa dell’incapacità del Governo a imporre un’idonea programmazione dei lavori, che si sarebbero potuti senz’altro potenziare durante il periodo di lockdown per l’emergenza coronavirus». Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).

«I cantieri infiniti e i restringimenti di carreggiata sono terreno fertile per gli incidenti. Ne basta uno piccolo e per fortuna con un ferito non grave, come quello di stamane, per rimanere intrappolati in autostrada. Non è tutto. Perché il traffico veicolare è stato poi convogliato verso la viabilità ordinaria, ossia l’Aurelia, dove ci sono dei cantieri all’altezza di Sori e a Mulinetti per lavori di pavimentazione che, peraltro, Anas avrebbe potuto programmare in tempi diversi.

... » Leggi tutto