La maturità lampo dei ragazzi ai tempi del coronavirus: “Così è più facile, però che nostalgia…”

Genova. “È andata bene, dai. Credevo peggio”. Viola tira un sospiro di sollievo: è la prima studentessa ad aver completato la maturità al liceo D’Oria. Tutto in un giorno, tutto in quaranta minuti, un breve saluto ai compagni indossando la mascherina e poi via verso la libertà. Che durerà poco, visto che quest’estate bisogna prepararsi per il test di medicina.

Sono partiti ufficialmente stamattina per 11mila ragazzi in Liguria gli esami di maturità in versione “anti Covid”. Niente prove scritte, solo un colloquio comprensivo di tutte le materie, con una commissione di soli membri interni e un presidente esterno. In classe, insieme al candidato che si siede in cattedra, può entrare una sola persona. Niente sudate col dizionario in mano per la temuta versione, niente toto-tracce per il tema di italiano, niente strette di mano, niente esultanze liberatorie e abbracci tra compagni quando alle spalle si chiude la porta dopo aver sostenuto l’ultima interrogazione.

... » Leggi tutto