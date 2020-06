L’appello dei wedding planner liguri: “Fate celebrare matrimoni anche durante la settimana”

Genova. “Il settore del wedding in Liguria non si è mai fermato: abbiamo sfruttato questo lungo e difficile periodo, che speriamo finisca presto, per confrontarci e raccogliere nuove idee”. Così Roberto Savastano, Presidente di Matrimoniexpo, l’associazione dei professionisti del wedding aderente a Confcommercio Genova.

“In questo senso – prosegue – ci auguriamo che anche altri comuni liguri seguano l’esempio di La Spezia dove è stata predisposta una delibera in base alla quale è prevista la possibilità di sposarsi con rito civile anche durante la settimana e viene consentito a chi è proprietario di edifici di pregio, previa autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale, di mettere a disposizione i propri immobili per i matrimoni civili”.

... » Leggi tutto