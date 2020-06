L’esame al tempo del Covid, il racconto degli studenti imperiesi tra timori e aspirazioni

Imperia. I maturi 2020 saranno ricordati come quelli dell’esame del Covid-19.Un esame senza prove scritte, solo quella orale svolta con mascherine, distanziamenti, misurazione della temperatura prima di entrare in aula, 5 esaminati per sezione alla presenza della commissione e di un testimone.

Ma anche la maturità dell’orgoglio di studenti e professori che non si sono arresi alle difficoltà, a una preparazione finale svolta in solitudine, collegati on – line, senza potersi confrontare in presenza con docenti e compagni di scuola, mentre fuori infuriava la pandemia.

