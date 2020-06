Privatizzazione ospedali Albenga e Cairo, Vaccarezza: “Servono investimenti pubblici e privati”

Albenga/Cairo Montenotte. “Il business plan presentato dall’Istituto Galeazzi si fonda su una serie di previsioni la cui attendibilità non risulta dimostrata”. Così il Tar della Liguria ha motivato la propria decisione di accogliere il ricorso presentato dal Policlinico di Monza in merito al bando per l’assegnazione della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte.

“Questo nella forma – afferma il consigliere regionale Angelo Vaccarezza – Nella sostanza, viene affossata una Regione intera poiché non saremmo sufficientemente attrattivi per i cittadini del Piemonte e della Lombardia. Non voglio entrare nel merito della decisione. Ma qualcosa sulle motivazioni con cui questa è stata presa, sì”.

