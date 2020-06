Stati generali Uecoop Liguria: «+26,5% il peso della burocrazia sul lavoro delle imprese»

Genova. Nell’ultimo anno è aumentato del +26,5% il peso della burocrazia sul lavoro delle imprese. E’ quanto emerge da un’analisi presentata dall’Unione europea delle cooperative (Uecoop) nel corso della partecipazione agli Stati Generali in corso a Villa Pamphili con il Presidente del consiglio Giuseppe Conte. «Per la competitività delle imprese e per una ripartenza dell’economia è necessario – ha evidenziato durante l’incontro il presidente di Uecoop Gherardo Colombo – alleggerire il carico burocratico che rallenta l’attività e quindi la reattività del sistema produttivo: basti pensare ai ritardi registrati relativamente alle misure che il Governo ha varato in materia di liquidità e cassa integrazione».

«Una situazione che frena la capacità di imprese e cooperative a crescere e a sviluppare economia e occupazione anche per i giovani e per le donne in un momento in cui il Paese – continua Colombo – ha bisogno di servizi sempre più qualificati che privilegino la dimensione comunitaria e di prossimità: dalla sanità ai trasporti, dall’assistenza agli anziani e alle persone con problemi di inclusione, fino ai i servizi educativi e scolastici».

... » Leggi tutto