A. Mittal, polemica dopo l’intervista a Morselli. La Fiom: “Governo sapeva di esuberi, a Genova difenderemo occupazione”

Genova. “Non ci sono due verità: o l’amministratore delegato di Arcelor Mittal dice il vero oppure no. Il silenzio del governo è preoccupante e vergognoso”. E’ il commento del segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro alle parole pronunciate ieri sera nel corso della trasmissione Porta a porta dall’ad di Mittal Lucia Morselli.

Morselli ha dichiarato che nell’accordo di marzo era chiaro che ci sarebbero stati esuberi e che i lavoratori di Ilva in as non sarebbero mai stati assunti da Mittal.

... » Leggi tutto