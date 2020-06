A tu per tu con Ermano Carrea, ex calciatore che ha militato in Levante C, Savona, Lavagnese, Novese, Acqui, Fresonara, Ovada, Castellazzo Bormida, Aquanera, ed ex allenatore di Vignolese, Arquatese, Mura Angeli, Libarna, Varazze Don Bosco, Arenzano.

... » Leggi tutto