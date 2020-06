Alassio, all’Istituto Alberghiero la scuola riparte con la Garden Therapy

Alassio. Lavori in corso all’Alberghiero di Alassio per allestire il nuovo laboratorio per la didattica speciale ispirato ai principi dell’Ortogarden terapia: un’aula a cielo aperto, che garantirà il distanziamento sociale, ma anche agrumi, fiori eduli ed erbe aromatiche per i laboratori di cucina e sala-bar.

Il progetto, ideato da Franco Laureri del Giancardi, finanziato dalla fondazione De Mari, dai Lions Club di Alassio ed Albenga e con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio, completerà l’offerta dell’Istituto per l’inclusione e la socializzazione. La garden therapy si affiancherà infatti ai Laboratori Multimediali per la Didattica Speciale, la Cucina e il Bar del Sorriso.

