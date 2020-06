Ancora niente test sierologici ai poliziotti, il Siap torna all’attacco della giunta Toti: “Ennesimo schiaffo”

Genova. Dopo la polemica sui test sierologici a pagamento per la polizia di Stato che aveva indotto l’assessore alla Salute Sonia Viale a chiarire che dei costi si sarebbe fatta carico la Regione, il sindacato di polizia Siap torna all’attacco dicendo, in sintesi, che ancora di questi test, non si è vista nemmeno l’ombra.

A parlare è il segretario del sindacato Roberto Traverso che in una nota parla di “un altro schiaffo alla Polizia di Stato ligure, l’ennesimo, da parte del governatore Toti e l’assessore a Sanità e Sicurezza Viale”.

