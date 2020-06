Autostrade, ecco tutte le chiusure della notte: a rischio la riapertura del casello di Chiavari

Genova. Continuano le chiusure per ispezioni sulle gallerie della rete ligure. Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno sarà il turno del casello di Chiavari che sarà chiuso in entrata e in uscita, con rischio di prolungamento al mattino successivo in caso di interventi urgenti.

Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare questo link.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A10 Genova-Savona le stazioni di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova e di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce la stazione di Masone in entrata.

