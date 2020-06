Autostrade, Toti insiste: “Concessione alla Regione, noi abbiamo rifatto ponte Morandi in 2 anni”

Liguria. “Noi in due anni abbiamo costruito un ponte, dall’altra parte in due anni non siamo stati capaci di aggiustare una galleria e ora le si vogliono aggiustare tutte insieme. Veda lei…”. Con queste parole, parafrasando l’ormai celebre intervista al sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti torna ad avanzare una ipotesi: che la concessione delle autostrade liguri passi alla Regione.

Lo ha detto questa mattina ad Andora nel corso di un incontro con il sindaco Mauro Demichelis nel quale si è parlato proprio di infrastrutture (pista ciclabile e raddoppio ferroviario). Inevitabile affrontare di nuovo il tema delle autostrade liguri, gettate in questi giorni nel caos da un piano cantieri che sta paralizzando la circolazione: su questo Toti è durissimo, come già accaduto in queste ore. “Chiedere alle concessionarie, per togliersi una responsabilità e non per risolvere un problema, di mettere a norma una intera rete disastrata da ventenni di incuria in due mesi, equivale a un medico che per mettere a posto la propria coscienza prescrive in un giorno al proprio paziente tutte le pastiglie che non ha preso nei vent’anni precedenti. Quel paziente vivrà meglio o morirà soffocato dalle pasticche?”.

