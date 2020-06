Bomba inesplosa nello Stura a Campo Ligure, ora l’intero paese è a rischio evacuazione

Campo Ligure. La bomba della seconda guerra mondiale trovata domenica mattina nel fiume Stura a Campo Ligure, proprio sotto il ponte della ferrovia, potrebbe essere un affare non così semplice da sbrigare. Secondo le valutazioni dell’esercito, che condurrà le operazioni, per disinnescare l’ordigno sarebbe necessario evacuare l’intera popolazione del comune per un massimo di sei ore. Un’eventualità che sarebbe ancora più complessa da gestire pensando alle norme anti coronavirus.

Ad oggi non è stata ancora fissata una data. La bomba pesa circa 220 chili, una dimensione contenuta che però prevede un raggio di messa in sicurezza in caso di scoppio accidentale pari a 1.820 metri. Tecnicamente si tratterebbe estrarre sul posto le due spolette di innesco dell’ordigno che poi, divenuto inerte, sarà trasportato in una cava per farlo brillare. Durante l’operazione saranno bloccate tutte le vie di comunicazione, sospesa l’erogazione delle utenze e interdetto lo spazio aereo.

