Calcio, le società di Savona: “Misure meno stringenti e sostegno delle istituzioni per poter ripartire”

Savona. Nei scorsi giorni è stato diffuso dalla Federazione Italiana Gioco Calcio il protocollo previsto per la ripresa delle attività sportive calcistiche delle società dilettantistiche in questo periodo in cui ancora persiste l’emergenza legata al Covid-19. La Federazione ha altresì pubblicato alcuni esercizi pratici che si ritiene possano essere svolti nel rispetto del protocollo.

Come anche ribadito da Giulio Ivaldi, presidente regionale Figc Lnd, le attività sotto l’egida della Federazione sono sospese come da comunicato numero 197/A del 20 maggio 2020 fino al 30 giugno 2020, termine della stagione e di validità dei tesseramenti.

