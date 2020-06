Savona. Anche nella stagione sportiva 2020/2021, nei campionati regionali liguri, ci saranno i tanto discussi obblighi di impiego dei giovani.

Ecco le prestabilite fasce d’età. In Eccellenza e in Promozione andranno schierati almeno un calciatore nato dall’1 gennaio 2000 in poi, un calciatore nato dall’1 gennaio 2001 in poi ed un calciatore nato dall’1 gennaio 2002 in poi.

... » Leggi tutto