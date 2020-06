Caos autostrade, i sindaci liguri scrivono al Mit: “La ministro ci incontri”

Genova. Il presidente di Anci Liguria Marco Bucci, a nome di tutti i sindaci liguri, ha chiesto un incontro urgente alla ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli per risolvere le criticità ormai insostenibili in cui versa la viabilità della regione. Un brutto biglietto da visita per un territorio costituito da comunità locali che vivono principalmente di turismo, che vogliono ripartire al meglio dopo un lungo lockdown.

“Mi permetto di scriverLe perché le immagini e le notizie relative al congestionamento autostradale e, conseguentemente, di tutta la viabilità ligure, sono certo che l’avranno raggiunta ed avranno colpito la Sua attenzione” – si legge nella lettera – Noi sindaci liguri non ne possiamo più di vederle dal vivo né di misurare lo stato di stress sopportato dalle nostre comunità locali”.

