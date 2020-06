Ciclovie e mobilità “dolce”, dal Mit 5,5 milioni di euro alla Liguria in due anni

Liguria. Via libera a 5,5 milioni di euro per la realizzazione di un sistema di ciclovie turistiche e ciclostazioni e sostenere interventi sulla sicurezza della circolazione ciclistica cittadina in Liguria. È quanto contenuto nei due schemi di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvati oggi in Conferenza Unificata.

A livello nazionale il ministero ha predisposto quasi 380 milioni di euro. Oltre a mettere immediatamente a disposizione per gli anni 2020-2024 complessivi 240 milioni di risorse già stanziate per il sistema nazionale di ciclovie turistiche, il Mit ha fissato i criteri per la ripartizione di ulteriori 137 milioni di risorse immediatamente stanziabili per gli anni 2020 e 2021 a favore di città metropolitane, capoluoghi di città metropolitana, provincia o regione, comuni con popolazione residente superiore ai 50mila abitanti e Comuni in cui abbia sede una università.

