Coronavirus, smontata la tenda del pre-triage al San Martino: “Stiamo uscendo da questo incubo”

Genova. Era diventata uno dei simboli dell’emergenza sanitaria all’inizio della pandemia. Oggi, dopo quasi quattro mesi, è stato smontato il tendone del pre-triage per malati di coronavirus al pronto soccorso del San Martino di Genova. Per l’occasione erano presenti il governatore ligure Giovanni Toti, la vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale e tutto lo staff del policlinico.

“Nei momenti più duri dell’emergenza Covid in questa tenda di primo soccorso, montata dalla nostra Protezione civile, entravano 100 pazienti al giorno – ha commentato Toti – Oggi finalmente la abbiamo chiusa. E il merito è di queste persone, a cui vogliamo dire grazie per il grande lavoro svolto giorno e notte in prima linea”.

... » Leggi tutto