Eccellenza, Pietro Buttu confermato alla guida del Finale

Finale Ligure. Il Fbc Finale 1908 comunica, a seguito degli intensi dialoghi avuti nelle scorse settimane, di aver raggiunto l’accordo con mister Pietro Buttu per proseguire anche nella prossima stagione, dai contorni non ancora ben definiti per le misure da attuarsi nel contrasto della pandemia da Covid-19, il progetto tecnico nato lo scorso anno e interrotto a fine febbraio dall’emergenza sanitaria.

“Sono contento di rimanere per la dodicesima stagione – dichiara il tecnico ingauno -. Riprendiamo carichi e motivati col rammarico di aver dovuto lasciare la scorsa stagione sul più bello, quando i ragazzi stavano cominciando a crescere. Speriamo di poter tornare il prima possibile sul campo, anche se non sappiamo ancora quando comincerà il campionato”.

