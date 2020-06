Giù i primi pezzi del vecchio ponte del Lagaccio: il Don Acciai cambia pelle

Genova. Davanti allo sguardo – e allo smartphone – di tanti cittadini curiosi è iniziata oggi alle ore 12 la demolizione del ponte Don Acciai, nel quartiere del Lagaccio. Il ponte, chiuso nel settembre 2018 – pochi giorni dopo il crollo del Morandi – per motivi di sicurezza, sarà ricostruito ex novo nella parte centrale. Conservate invece le due pile laterali. I lavori, per un costo complessivo di 1,8 milioni di euro, appaltati alla Italscavi di Firenze, termineranno ad ottobre.

L’affidamento dei lavori è avvenuto con procedura aperta. Ad aggiudicarseli è stata la Italscavi, impresa con sede a Scandicci (Firenze). La demolizione vera e propria del ponte segue le attività già svolte di spostamento e ricollocazione dei sottoservizi – l’ultima delle quali completata giovedì scorso con l’apertura del nuovo bypass dell’acquedotto – e quelle finali di scarifica del manto di asfalto e smontaggio delle ringhiere, oltre che dell’impianto di illuminazione pubblica.

... » Leggi tutto