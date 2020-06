“Infrastrutture carenti, la Liguria va aiutata come le isole”: la richiesta degli imprenditori

Liguria. Rete autostradale in pessime condizioni, ferrovia lentissima, porto che fatica a crescere e aeroporto sottodimensionato. Caratteristiche che rendono la Liguria simile a un’isola, e come un’isola dovrebbe essere trattata. È in base a questa tesi, dopo l’ennesima mattinata di delirio sulle autostrade, che la Camera di commercio di Genova ha affidato a Uniontrasporti la compilazione di un nutrito dossier da far arrivare in tempi rapidi al Governo.

Obiettivo? “Accedere ai contributi e alle misure previste per le regioni periferiche e disagiate, senza che questi vengano considerati come aiuti di Stato“, spiega il presidente Luigi Attanasio. Una decisione presa “d’accordo con tutte le associazioni di categoria” perché “le condizioni di isolamento della regione, aggravate dai crolli degli ultimi due anno, dall’emergenza Covid-19 e dai disagi causati dall’altissima concentrazione di cantieri degli ultimi giorni, generano una situazione simile a quella delle regioni insulari: tempi lunghi per spostarsi da una località a un’altra, alti costi del trasporto merci e passeggeri, mancanza di servizi di alto livello, scarsa attrattività per le imprese.

