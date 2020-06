Anche quest’anno l’Amatori Nuoto propone un Centro Estivo Sportivo nelle sue piscine per tutti i bambini dai tre anni in poi. Il Centro Estivo Sportivo è tenuto da operatori qualificati e gestito in tutta sicurezza sulla base delle nuove normative.

Il Centro Estivo Sportivo sarà operativo dal 22 Giugno all’11 Settembre dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 18.30.

