Lento ritorno alla normalità, ma le rsa restano ancora off limits per i visitatori. Viale: “Necessario”

Regione. Prosegue l’allentamento delle restrizioni relative all’emergenza Covid e si procede, anche in Liguria, ad un lento ritorno alla normalità, dal quale, almeno per ora, restano però escluse le rsa, uno dei luoghi a maggiore rischio per quanto riguarda la diffusione e la mortalità del Coronavirus. Alisa e Regione Liguria, infatti, hanno confermato che, almeno per ora, permane il divieto di accesso dei parenti degli anziani nella case di riposo.

“Sono scelte dolorose – ha detto l’assessore alla Sanità Sonia Viale – e ne siamo consapevoli, ma anche altre regioni si stanno muovendo in questo senso perché bisogna avere presente che la situazione resta complessa”. Viale ha spiegato che: “Alcune case di riposo sul territorio nazionale stanno permettendo le visite, perché la normativa attribuisce la responsabilità della scelta ai direttori delle singole strutture, ma noi crediamo che non sia ancora il momento“.

