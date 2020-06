Linea 1, Bucci e Amt spengono le voci: “Nessuno spostamento, il capolinea resta a Voltri”

Genova. Il capolinea dell’1 resta a Voltri, in via Camozzini. Lo precisa Amt in una nota e lo precisa in serata anche il sindaco Marco Bucci, dopo le voci che si sono sparse negli ultimi giorni su possibili tagli alla “linea simbolo” del Ponente cittadino.

Negli ultimi giorni, come ammette la stessa Amt, “si sono registrati pesanti disagi alle linee bus che servono il ponente cittadino, a seguito delle ricadute sulla viabilità ordinaria del traffico autostradale. In diverse occasioni è stato necessario intervenire per la riprogrammazione del servizio con temporanei provvedimenti di limitazione e variazione di alcuni percorsi bus”.

