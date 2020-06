Piste ciclabili, adesso Bucci può pensare in grande: dal Governo arrivano 3 milioni di euro

Genova. Il sindaco Marco Bucci tira dritto sulle piste ciclabili e anzi festeggia per l’arrivo di nuove risorse dal Governo. Ammontano infatti a quasi 3 milioni gli stanziamenti dal ministero dei trasporti al Comune di Genova approvati oggi in conferenza unificata per gli anni 2020 e 2021. Soldi che non serviranno a tracciare linee sull’asfalto – così viene realizzata la “rete d’emergenza” che ha fatto il suo esordio in corso Italia – ma veri e propri itinerari strutturali, cioè separati dal traffico veicolare.

“E’ un’ottima notizia – ha commentato il sindaco – Useremo questi soldi per il progetto che conoscete bene e faremo le modifiche strutturali che non siamo riusciti a fare finora”. Nelle mire di Tursi non c’è tanto la trasformazione delle piste disegnate nelle ultime settimane, quanto lo sblocco di alcuni progetti che sono fermi da mesi nel cassetto in attesa di trovare finanziamenti.

