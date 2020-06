Quota sospesa a Quiliano: la Polisportiva attiva nel sociale

Quiliano. Prima linea in campo sociale per la Polisportiva Quiliano durante questi mesi di emerganza; prima c’è stata la distribuzione di beni di prima necessità, durante i momenti più duri della pandemia, ora si attiva un’iniziativa nuova, la quota sospesa.

“Istituiremo la ‘quota sospesa’ per la Ginnastica“, ha spiegato il presidente Aureliano Pastorelli. L’importo delle quote di iscrizione per i mesi di giugno e luglio è infatti stato fortememente diminuito. Tuttavia, chi vorrà e ne avrà la possibilità potrà versare la quota intera e la differenza verrà raccolta al fine di consentire a chi è in maggiore difficoltà di non rinunciare allo sport. “Naturalmente – prosegue Pastorelli – chi usufruirà delle quote resterà nel completo anonimato per garantire la privacy di tutti”.

... » Leggi tutto