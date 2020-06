Turismo, Coldiretti Liguria: “Vacanze a km zero grande speranza per la nostra economia”

Liguria. “La Liguria, dal mare all’entroterra, offre possibili soluzioni per tutte le esigenze, con il vero valore aggiunto riservato all’enogastronomia e ai prodotti locali. Nonostante il via libera agli spostamenti, su tutto il territorio nazionale e all’estero, 1 italiano su 4 (25%) che andrà in vacanza nell’estate 2020 ha scelto una meta vicino casa, sotto la spinta dell’emergenza Coronavirus. Il ritorno alla vacanza a km zero rappresenta una grande speranza per il turismo Ligure, che era in crescita prima dell’inizio della pandemia, arrivando a registrare un incremento del 13% degli arrivi italiani per il mese di febbraio 2020″.

È come commenta Coldiretti Liguria (sulla base dei dati dell’Osservatorio turistico regionale 2020) l’indagine Coldiretti/Ixè per la presentazione del rapporto “Piccoli comuni e cammini d’Italia” della Fondazione Symbola con Ifel.

