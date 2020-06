Valle Stura, il pronto soccorso più vicino è il Villa Scassi: oltre un’ora per le emergenze

Genova. Quando è in corso un’emergenza, si sa, anche i secondi possono fare la differenza tra la vita e la morte. Questo vale per tutti, ma non per i cittadini della Valle Stura, che da settimane convivono con il rischio di trovarsi in un’ambulanza bloccata sul Turchino o tra i cantieri e le code dell’A26 e della A10. E per arrivare al pronto soccorso più vicino spesso si tocca e si supera l’ora di percorrenza

A raccontarci le difficoltà quotidiane delle pubbliche assistenze della Valle Stura Emanuele Pastorino, presidente della Croce Rossa di Masone, che da settimane, insieme ai colleghi, opera nell’incertezza: “Ad oggi il pronto soccorso più vicino è il Villa Scassi, visto che l’ospedale di Voltri è ancora in fase post-covid – ci spiega – e per arrivare a Sampierdarena spesso ci si impiega un’ora buona, a volte di più”.

