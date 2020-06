Venerdì nuovo presidio degli addetti delle mense scolastiche, incontro in prefettura

Genova. Da tempo la Filcams Cgil di Genova denuncia, anche con l’ausilio di manifestazioni di piazza, l’insufficienza degli ammortizzatori sociali così come predisposti dal Decreto Rilancio.

Grazie anche a quelle mobilitazioni, avvenute in tutta Italia, il governo è tornato indietro sulla decisione di frazionare le 9 settimane di proroga in due segmenti separati, 5 settimane da agganciare alle 9 del Decreto Cura Italia e ulteriori 4 settimane utilizzabili dalle aziende non prima del 1 settembre, che risultava fatale per questi settori sprovvisti di altre forme di cassa integrazione oltre a quella per Covid 19.

