Autostrade, il weekend non è ancora iniziato ed è già caos. Ecco tutte le chiusure previste

Genova. La situazione è apparsa già critica nel pomeriggio di venerdì, con un lungo serpentone di auto sulla A12 che inizia al casello di Genova Est e finisce a quello di Recco. Code di diversi chilometri si sono registrate già alla vigilia di un weekend che porterà ancora grandi disagi sulle autostrade della Liguria, con diversi cantieri ancora attivi, restringimenti di carreggiata e turisti che dovranno prepararsi all’eventualità di passare ore in coda.

Nel weekend sarà sempre attivo il bypass sulla A10 tra Aeroporto e Pra’ in direzione Ponente con la chiusura dei caselli di Pegli e Pra’ in uscita. Sulla A26 è sempre chiusa l’entrata di Masone in entrambe le direzioni a causa della frana.

