Cantieri e manutenzioni, si preannuncia un weekend di code e disagi in autostrada: l’elenco delle chiusure

Liguria.Cantieri, attività di controllo e manutenzione: il weekend è ormai alle porte e si preannuncia infuocato sulle autostrade liguri. Il primo “assaggio” c’è stato oggi (ma anche nello scorso weekend), con disagi evidenti e code di diversi chilometri. E, complici alcune chiusure obbligate, anche questo fine settimana non fa certo ben sperare.

Nel weekend sarà sempre attivo il bypass sulla A10 tra Aeroporto e Pra’ in direzione Ponente con la chiusura dei caselli di Pegli e Pra’ in uscita. Sulla A26 è sempre chiusa l’entrata di Masone in entrambe le direzioni a causa della frana.

... » Leggi tutto