Carcare, si concludono i servizi della “macchina” dei giovani per il sociale

Dopo pochi giorni dall’inizio della pandemia il Comune di Carcare ha subito attivato una “macchina” produttiva di azioni mirata al soccorso delle fasce deboli e delle famiglie in difficoltà, con l’obiettivo di non lasciare nessuno solo e programmando nel dettaglio ogni singola iniziativa in collaborazione agli uffici Servizi sociali e a quello Tecnico e alle associazioni giovanili del territorio.

Il primo strumento attivato per la funzione della “macchina sociale” è stato il servizio di spesa a domicilio di alimentari e farmaci denominato “AgiAmo” in favore degli anziani e delle fasce deboli più a rischio in questa fase delicata della nostra vita.

