Chiavari, un tratto della passeggiata a mare diventa pedonale fino al 15 settembre

Chiavari . A partire da domani, fino al 15 settembre, il tratto di lungomare compreso tra piazza Gagliardo e traversa di corso Valparaiso diventerà pedonale, sia per migliorare la fruibilità degli spazi sia per consentire alle attività commerciali di ampliare, gratuitamente, le proprie occupazioni.

Per quanto riguarda la viabilità della zona, è stata installata una rotatoria nell’area attigua al Lord Nelson per permettere l’inversione di marcia e istituito un senso unico in via Risso e via Preli, fino a giungere in largo Canepa: è consentono il transito ai velocipedi all’interno dell’area pedonale, compreso il nuovo tratto di passeggiata mare che verrà inaugurato domani pomeriggio.

Compensazione degli stalli eliminati in corso Valparaiso con l’istituzione di nuove aree di sosta blu in via dei Velieri e nelle aree attigue all’istituto Torriglia, dove il Comune ha previsto abbonamenti specifici per i residenti della parte a ponente della città.