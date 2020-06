Cup, l’assessore Viale sgrida i liguri: “Il 40% delle visite salta perché i pazienti non si presentano”

Genova. “Lunedì 22 in Liguria riapre il servizio Cup, ma anche negli ultimi giorni è stato segnalato dai medici che in alcuni ambulatori e ospedali fino al 40% delle visite sono saltate per la non presentazione dei pazienti”. Lo ha dichiarato oggi l’assessore alla sanità e vicepresidente regionale Sonia Viale.

“Regione Liguria – ha spiegato Viale – ha aumentato il personale del Cup e si è attrezzata per il recupero delle visite sospese, sia diagnostiche sia specialistiche. Molti liguri hanno chiesto che il servizio venisse attivato il prima possibile e noi stiamo proficuamente lavorando per il ritorno alla normalità”.

... » Leggi tutto