Giunta Toti a Ventimiglia, il governatore: «Preso impegno per finanziare almeno tre parcheggi»

Ventimiglia. «Torneremo qui tra circa 20 giorni, ci siamo presi l’impegno di finanziare almeno tre dei parcheggi che il sindaco ha individuato nelle ex aree ferroviarie». Lo ha annunciato il governatore ligure Giovanni Toti al termine di un tavolo che ha visto partecipare la sua giunta e quella capitanata dal sindaco Gaetano Scullino.

«Sono contento di concludere questa che è la seconda visita istituzionale dopo un lungo periodo – ha aggiunto Toti -. So perfettamente che il Ponente del paese è in difficoltà così come lo è l’intera regione. Vi devo dire che esco confortato da questo giro che abbiamo fatto da Bordighera, Sanremo e Ventimiglia, dove abbiamo fatto una riunione molto operativa con il vostro sindaco. Stiamo monitorando giorno dopo giorno i risultati».

Parlando dei dati sull’emergenza Coronavirus, sempre più confortanti, il presidente ha però dichiarato: «Bisogna tenere presente che prudenza e attenzione devono rimanere molto alti. Stiamo ripartendo, stiamo facendo arrivare turisti, stiamo facendo ripartire l’economia. Dobbiamo ridare fiducia, speranza, ottimismo».

