Rapine e aggressioni nei distributori h24, sgominata baby gang del centro cittadino

Genova. Sono durate circa tre mesi le indagini condotte dai poliziotti del Commissariato Centro, per identificare alcuni membri di una gang di minorenni che, nel corso degli ultimi mesi del 2019, hanno turbato la tranquillità di alcune zone residenziali del centro cittadino.

L’episodio più eclatante si è registrato a metà di novembre, nel cuore del quartiere di Carignano, quando questo gruppo di ragazzi che si fa chiamare i “Santana” circonda, aggredisce e rapina un coetaneo che sta prelevando alcuni prodotti alimentari da un distributore automatico. La gravità dell’azione emerge non tanto per il modico valore economico del provento criminale, ma per le modalità dell’azione messa in atto dalla banda, che facendo leva sulla forza del branco ha circondato il povero malcapitato impedendogli ogni via di fuga, passando alle maniere forti al suo primo timido accenno di tentativo di reazione.

... » Leggi tutto